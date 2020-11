Dessers weet waar het fout liep: "Ik had nooit mogen doorspelen"

Bij Genk zijn er veel denken dat een koppel Onuachu-Dessers de juiste bezetting van de aanval is. Dat bewezen ze ook tegen Eupen. Nu ook in de Limburgse derby? Cyriel Dessers blijft er vrij kalm onder.

Dessers belandde op de bank, maar maakte daar geen drukte over. "Moest ik als nieuwkomer meteen beginnen revolteren? Ik vind het niet meer dan normaal dat je de boel niet op stelten zet als je er eens even naast valt. Meer nog, ik vond het mijn taak om er alles aan te doen dat we een hechter team gingen vormen. Op dat vlak hebben we enorme stappen gezet", zegt hij in HBvL.

Genk maakte van Dessers de prestigetransfer van de zomer. "Maar dat geeft me toch geen speciale status in de ploeg? Als je ziet dat een wereldtopper als Griezmann op de bank zit, moet ik me dan iets in het hoofd halen? Ik wist ook hoe ik mijn plaats had verloren. Ik had niet mogen doorspelen na mijn ongelukkige val op training. Ik heb enkele weken met hoofdpijn gesukkeld, was nooit in normale doen. Het was ook geen gewone blessure zoals bijvoorbeeld een gezwollen enkel. Daardoor was het even zoeken naar de juiste diagnose.”