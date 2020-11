De 5-5 viel op wel érg knullige wijze, Losada neemt het op voor zijn spelers: "Daar geef ik een applaus voor"

In een knotsgekke wedstrijd leek Beerschot alsnog op weg naar de drie punten in het Kortrijkse Guldensporenstadion. Tot minuut 94 aanbrak en op een vrije trap de 5-5 nog werd weggegeven, nadat een buitenspelval niet openklapte.

De hele verdediging van Beerschot liep vooruit om de Kortrijkzanen buitenspel te zetten, maar Reda Halaimia had die vergadering blijkbaar gemist en zo stond half Kortrijk plots helemaal alleen én onside voor de kooi van Vanhamel.

"De 5-5? We oefenen dat soort zaken al meer dan een jaar. De spelers krijgen de verantwoordelijkheid om dat te doen, vorig jaar is dat tegen Union ook eens gebeurd. En goed afgelopen. Deze keer is het niet goed afgelopen, maar ik feliciteer hen", aldus Hernan Losada. "Dat ze zo'n keuze durven maken? Daar geef ik applaus voor."

Memo

Frederik Frans gaf toe: "We beslissen dat zelf, ja. We roepen iets en dan weet iedereen wat hij moet doen. Niet iedereen was mee deze keer, dat is jammer. Maar we moeten niet een of andere speler met de vinger wijzen, we doen dat allemaal samen en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid."

Trent Sainsbury was de man die kon profiteren: "Ik hoorde ze iets tegen elkaar zeggen over naar voren lopen en dus kon ik wat ruimte voor mezelf gaan zoeken. Dat ik op die manier het orgelpunt zet in een gekke match? Ik kan me zo'n wedstrijd echt niet voor de geest halen."