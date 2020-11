Slechte binnenkomer! Jess Thorup verliest eerste competitiematch met 4-0 tegen ex-club

Jess Thorup schokte vorige week de voetbalwereld door nog geen 6 weken na zijn aanstelling bij KRC Genk al andere oorden op te zoeken. Hij kreeg een niet te weigeren bod van FC Copenhagen, waar hij zondag zijn eerste competitiematch coachte.

En het was meteen een stevige binnenkomer voor Jess Thorup. De tegenstander van dienst was Midtjylland, topclub in Denemarken, én de club waar KAA Gent hem in 2018 ging wegplukken.

Een bijzondere avond dus voor Thorup die catastrofaal eindigde voor hem. Midtjylland had nog een eitje te pellen met hem -hij lag nog onder contract toen Gent hem haalde- en liet dat zien op het veld. Copenhagen werd met 4-0 naar huis gestuurd na goals van Kaba, Evander, en Sisto (2x).

Copenhagen staat pas op een 9e plaats (van de 12) in het Deense kampioenschap met 10 op 24.