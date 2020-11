Anderlecht zijn meest constante speler is ook 'het koopje van het jaar'

Als je bij Anderlecht nu de 'speler van het seizoen' moest verkiezen, is de keuze bijzonder beperkt. Het zou gaan tussen Hendrik Van Crombrugge of Amir Murillo. Die laatste is de meest regelmatige veldspeler van paars-wit. En dat voor een prikje...

Vind ze maar eens, de rechtsbacks die drie goals en twee assists hebben na twaalf wedstrijden en die amper 680.000 euro gekost hebben. Amir Murillo mag wel degelijk op het palmares van de datascouting geschreven worden. Alhoewel, Vincent Kompany kende hem al vanop het WK en feliciteerde hem achteraf met zijn prestatie.

Daar al was hij Kompany in het oog gesprongen en toen Peter Verbeke met zijn naam kwam aandraven, was de keuze heel snel gemaakt. Murillo maakte in de MLS al een heel goeie indruk, maar wedijvert ook in België met de besten. Hij is nog geen enkele wedstrijd uit de toon gevallen en draagt dus ook aanvallend zijn steentje bij.

Meerwaarde

Zonder evenwel zijn defensief werk te verwaarlozen. Dat hij negentig minuten lang zonder problemen zijn flank op en af kan draven, is iets waar men bij Anderlecht ook op rekent bij Kemar Lawrence, zijn kompaan van bij New York Red Bull. Murillo is op zijn 24ste een combinatie van techniek, kracht, loopvermogen en snelheid.

Hij ligt ook goed in de groep, ondanks zijn nog vrij beperkte kennis van het Engels. Met Nicolas Frutos spreekt hij doorgaans Spaans. Zijn marktwaarde is intussen gestegen van 1 miljoen naar 4 miljoen euro. En daar zal het waarschijnlijk ook niet stoppen. Het is één van die jongens waar Anderlecht een meerwaarde op hoopte te creëren. Die missie is tenminste nu al geslaagd...