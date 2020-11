Beerschot-huurling opent zijn rekening bij FC Eindhoven in vlotte zege

Brian De Keersmaecker, die bij de jeugd nog voor Club Brugge speelde, maakte in 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van Beerschot. Door de toenemende concurrentie werd de 20-jarige middenvelder dit seizoen uitgeleend aan FC Eindhoven, dat uitkomt in de Nederlandse Eerste Divisie.

Met FC Eindhoven versloeg De Keersmaecker maandagavond FC Dordrecht, het werd maar liefst 5-1. Het was Brian De Keersmaecker zelf die met de 3-0 vlak voor rust alle twijfels wegnam. Het was het eerste doelpunt van het seizoen van de Beerschot-huurling. Door deze zege nestelt FC Eindhoven zich in de buik van het klassement. Bij FC Eindhoven loopt met Jorn Van Camp nog een tweede Beerschot-huurling rond. Al ligt de ex-speler van onder meer Anderlecht en Roda JC momenteel in de lappenmand.