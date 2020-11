Van den Brom legt de lat meteen hoog: "We gaan er alles aan doen om te stijgen in het klassement"

John van den Brom zag KRC Genk winnen op het veld van STVV. De nieuwe coach van de Limburgers heeft een volledige interlandbreak om zijn troepen te smeden. De ambitie brandt alvast.

John van den Brom stond gisteren voor het eerst op het oefenveld van KRC Genk. Vanaf vandaag wil de Nederlandse coach de eigen accenten leggen.

"De start was alvast goed", blikt van den Brom in Het Laatste Nieuws terug op de derbyzege. "We staan bovendien op een mooie positie (een gedeelde tweede plaats, nvdr.) in het klassement."

Ik geniet van de strijdlust in de groep

Van den Brom beseft echter dat dat niet genoeg is. "Of we er alles aan gaan doen om daar te blijven? We gaan er alles aan doen om nog meer te stijgen. Ik geniet alleszins van de strijdlust in de groep."