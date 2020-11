Na maandenlange coronapauze bekeren amateurs meteen tegen profs: "Nadenken over zin en onzin van deze bekercompetitie"

De kogel is door de kerk: op 9 en 10 januari worden de zestiende finales van het bekertoernooi afgewerkt. Traditiegetrouw de ronde waarin amateurs het mogen opnemen tegen profclubs.

Al is het maar de vraag hoe (on)eerlijk die strijd dit seizoen zal zijn. De amateurcompetities liggen immers al weken stil en groepstrainingen zijn al zeker tot en met 13 december verboden.

"Eigenlijk is het niet eerlijk", aldus Thes Sport-voorzitter Wendy De Wit in HLN. "We liggen verplicht stil, en de spelers kunnen niet trainen. Hoe kan je dan meteen weer een match spelen wanneer het weer mag, tegen profs dan nog?"

Daarnaast dreigt ook een financiële kater wanneer er zonder toeschouwers zal worden gespeeld. "Dit zal ons geld kosten", zegt Stephan Van den Berghe, voorzitter van Olsa Brakel, die zich mag opmaken voor een confrontatie met Club Brugge. "Er zijn geen ticketinkomsten, terwijl we wel onze spelers moeten betalen. Bovendien zit onze kalender helemaal vol als alle uitgestelde wedstrijden nog gespeeld moeten worden. We moeten op zijn minst nadenken over zin en onzin van deze bekercompetitie", besluit hij.

En dan rest ook nog de vraag: wie zal de coronatests van de amateurs betalen?