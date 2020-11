Mignolet en De Ketelaere over de Rode Duivels: "Wil hem wel voeren als hij dat wil, maar ..."

Club Brugge zendt zijn zonen uit in de interlandbreak, zoveel is duidelijk. Ook Charles Deketelaere mag zich namelijk Rode Duivel noemen met zijn selectie voor de A-ploeg deze week. Of Simon Mignolet hem een beetje zal ondersteunen?

"Ik kijk enorm uit naar de Rode Duivels, daar droom je van en hoop je op als jonge kerel. Ik kijk er enorm naar uit om erbij te zijn", aldus De Ketelaere op zijn perspraatje na de overwinning in Oostende.

"Ik wil van veel spelers leren, maar Kevin De Bruyne is een speler waarvan ik al lang dingen probeer op te pikken - al is dat natuurlijk moeilijk, gezien zijn kwaliteiten. Ik kreeg veel felicitaties met mijn selectie, het was nog wel een beetje een verrassing."

Sterk hoofd

"Ik ga er zoveel mogelijk proberen van te genieten en mijn best doen. Of ik schrik dat het snel gaat? Neen, niet echt. We nemen wat er komt. Dit zijn de momenten waarvoor je het doet. Ik wil graag speelminuten maken tegen Zwitserland en dan verleggen we het vizier naar de beloften, want de match tegen Bosnië-Herzegovina is héél belangrijk."

Rest de vraag of collega Simon Mignolet hem wat onder zijn vleugels zal nemen bij de Rode Duivels? "Als hij dat wil, dan wil ik wel met hem in de auto naar Tubeke rijden", kon er een lachje af bij de goalie. "Maar het zal niet nodig zijn. Hij kent al veel van de spelers en is oud en wijs genoeg. Er staat een sterk hoofd op zijn schouders."