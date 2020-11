Opnieuw een erg opmerkelijke gast in de omkadering van VTM voor match Rode Duivels

De Rode Duivels nemen het woensdagavond op tegen Zwitserland in een oefenduel. Voor de gelegenheid komt er opnieuw een opmerkelijke gast naar de studio van VTM.

De voorbije wedstrijden zaten bij VTM al onder meer Julie Van Den Steen, Remco Evenepoel, Tom Waes en Saïd Boumazoughe in de studio bij Stef Wauters.

Daarbij kwam vaak toch wel de nodige kritiek over het gebrek aan analysewerk en dergelijke meer naar boven.

Benieuwd of dat woensdagavond tegen Zwitserland anders zal zijn, want dan worden Jan Mulder en Marc Degryse geflankeerd door Niels Destadsbader. De zanger is vooral fan van Anderlecht, maar dus ook van de Rode Duivels.