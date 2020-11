'Dit is de reden voor de bloedrode boekhouding en financiële crisis bij Standard'

Standard zit in een financiële storm. De Luikse topclub moet 51 miljoen vinden om volgend seizoen een licentie te krijgen. Ondertussen is het duidelijk hoe de schuldenberg is ontstaan.

Standard kampt al langer met schulden, maar de voorbije maanden was het rustig in de Vurige Stede. Sclessin werd verkocht via een creatieve structuur om geld op te halen én François Fornieri zou voor een kapitaalsverhoging zorgen. Ondertussen stormt het in Luik. De zakenman trok zich terug - de redenen en tegenstrijdige verklaringen kan je HIER nog eens nalezen - en plots moet Bruno Venanzi op zoek naar 51 miljoen euro om de Rouches te redden. Het Nieuwsblad weet ondertussen hoe de schuldenberg ontstaan is. De loonlast van Standard ligt héél hoog, terwijl er geen basis is voor de uitgaven. Vorig seizoen werd er in Luik maar liefst 39 miljoen euro uitgegeven aan lonen. 39 miljoen euro... aan lonen Ter vergelijking: Club Brugge betaalt de spelers evenveel, maar blauw-zwart is financieel krachtig genoeg om dat te doen. Ook RSC Anderlecht is gul op de loonbrieven. Daar zal de kapitaalsverhoging er echter wél doorkomen.