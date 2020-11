Nicolai Geertsen... Nog nooit van gehoord? Wij ook niet hoor, tot we deze video zagen. De speler van Lyngby gaat momenteel viraal, want zo scoren hebben we nog niet veel gezien. De eerste acrobatische omhaal had al een goal verdiend, maar het werd een assist voor... zichzelf.





