KBVB flatert en moet Raskin vlak voor cruciale wedstrijd uit selectie van Jong België weren

Nicolas Raskin heeft de selectie van Jong België verlaten. De middenvelder van Standard heeft géén positieve coronatest afgelegd. Een blunder van de Belgische voetbalbond is de oorzaak van zijn vertrek.

De KBVB had namelijk over het hoofd gezien dat Nicolas Raskin geschorst is voor deze interlandperiode. De middenvelder was voor het eerst opgeroepen voor de U21, maar de schorsing is er eentje van bij de U19.

De blunder is een pijnlijke zaak voor de Belgische voetbalbond. Bovendien is het niet ideaal in de aanloop naar de cruciale EK-kwalificatiewedstrijd van onze Jonge Duivels tegen Bosnië-Herzegovina.