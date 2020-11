Benjamin Nygren blikt terug op 'zwarte periode' bij Racing Genk: "Niemand zag me zitten op de bank"

De Zweed Benjamin Nygren geldt in eigen land als een van de grootste talenten. Bij Racing Genk kwam hij vorig seizoen nauwelijks aan spelen toe. Daar leek dit seizoen geen verandering in te komen, dus drong een uitleenbeurt zich op. Bij Heerenveen begon hij sterk aan de competitie.

In Friesch Dagblad blikt Benjamin Nygren terug op zijn tijd bij Racing Genk. "Ik heb er veel van geleerd, het is de keerzijde van de medaille. Natuurlijk had ik graag meer gespeeld. Ik trainde erg hard, maar niemand zag me zitten op de bank. Bovendien sprak de trainer niet met me, en communicatie is de sleutel tot succes", beseft de jonge Zweed.

Na zijn coronabesmetting voelde Nygren dat het ook dit jaar voor hem moeilijk zou worden bij de Limburgers. "Toen moest ik weer vanaf nul beginnen en had ik niet meer het gevoel dat ik een volwaardige speler van de selectie was."

Heerenveen bood hem een uitweg met een uitleenbeurt voor twee seizoenen. "Ik voel me hier goed en wil nu vooral weer genieten van het voetbal. Ik heb er altijd van gedroomd om profvoetballer te worden en ik wil zo goed mogelijk worden." Met twee goals en evenveel assists is hij alvast goed begonnen aan zijn Friesche avontuur.