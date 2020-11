🎥Waar trainen ze op bij Westerlo? Corners! Van Eenoo zorgt opnieuw voor Olympisch doelpunt bij Westerlo

Twee weken geleden zorgde Brüls voor een olympisch doelpunt bij Westerlo: een corner rechtstreeks in doel werken. Zoiets komt niet vaak voor, toch? Bij Westerlo wel blijkbaar.

Want in de wedstrijd tegen Deinze was het ditmaal Lukas Van Eenoo die de corner meteen binnen werkte. Wij weten alvast waar ze veel op trainen bij Westerlo.

Bij de rust staat Westerlo 2-0 voor tegen Deinze.