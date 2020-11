Kan het bouwen beginnen? 'Vlaamse regering keurt plannen voor stadion Club Brugge én Cercle Brugge goed'

Is de kogel eindelijk door de kerk? Vrijdag is alvast dé dag voor Club Brugge en Cercle Brugge. De Vlaamse regering gaat de weg naar een nieuw stadion voor beide clubs openen.

De bouwplannen van Club Brugge zijn al langer concreet. De Belgische landskampioen wil een nieuwe voetbaltempel bouwen waar momenteel het Jan Breydelstadion staat. Maar dan moeten de buren natuurlijk een nieuwe thuishaven hebben.

De Vereniging wil dat doen op een site op de Blankenbergse Steenweg. Enig probleem: de Raad van State had dat verboden. Al ging dat verbod over het toenmalige complex voor blauw-zwart, terwijl het stadion van groen-zwart een pak kleiner wordt.

De Vlaamse regering wil vrijdag het besluit over de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan over de Blankenbergse Steenweg principieel goedkeuren. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Dan kan het dossier opnieuw via de Raad van State.

Grootste hindernis

Dat laatste is deze keer - wegens de schaal van het project - een detail. Kan het bouwen dan beginnen? De grootste hindernis voor Club Brugge ligt vervolgens in het overtuigen van de buurtbewoners rond Olympia. Zij zien een nog groter stadion niet zitten.