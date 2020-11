Hernan Losada is op zijn hoede voor de match tegen Anderlecht: "Het kan snel keren"

Na twaalf speeldagen draait promovendus Beerschot mooi mee in de bovenste regionen van het klassement. Trainer Hernan Losada beleeft hoogdagen met de Kielse Ratten, maar beseft ook dat er snel een ommekeer kan volgen.

Geen ploeg scoorde meer doelpunten dan Beerschot dit seizoen, maar ze slikten er ook al de meeste. Het leverde hen een gedeelde derde plaats op in het klassement en daar willen ze nog even blijven vertoeven.

Geen arrogantie

"Natuurlijk gaan we zolang mogelijk bovenaan proberen mee te draaien. Maar we mogen niet vergeten dat het onze ambitie niet was en nog steeds niet is. Ik blijf het herhalen. We moeten trots zijn op wat we al gerealiseerd hebben en genieten van elk moment. In voetbal kan het snel keren", aldus Losada op de webstek van Beerschot.

Voetjes op de grond dus, dat weet ook centrale middenvelder Tom Pietermaat. "Er zijn te veel spelers die weten vanwaar wij komen om enige vorm van arrogantie of nonchalance in de groep te laten sluipen."