Vanhamel vindt wijziging van filosofie bij Beerschot niet nodig: "Hoop dat we minder doelpunten slikken"

Van de interlandbreak heeft Beerschot gebruik gemaakt om onder andere Mike Vanhamel deze week via de reeks 'What A Year' aan het woord te laten op sociale media. De doelman blikt vooruit na een seizoensbegin waar enkel van gedroomd kon worden.

Al is het wel zo dat het hoge aantal tegentreffers Beerschot de laatste weken parten speelden. Drie tegen STVV, drie tegen Antwerp, twee bij OHL en vijf in Kortrijk: zo is het moeilijk wedstrijden te winnen. Al vinden ze bij Beerschot niet dat ze alles overhoop moeten gooien. "Deze groep weet heel goed waarmee hij bezig is. Wij zullen vasthouden aan onze filosofie en er alles aan doen om zoveel mogelijk te blijven winnen."

Geen reden om alles in twijfel te trekken

Wat niet wegneemt dat Vanhamel liever wat meer de nul wil houden. "Uiteraard hoop ik als keeper, zoals iedereen, dat we de volgende weken minder doelpunten slikken en dat we die balans vinden. Anderzijds hebben wij geen reden om negatief te zijn of alles in twijfel te trekken als je ziet hoeveel punten wij al hebben gepakt en waar we staan in het klassement."

Beerschot bekleedt inderdaad nog altijd de derde plaats in de stand, met evenveel punten dan Genk en Standard en eentje meer dan Antwerp en RSCA. Komende zondagmiddag komen de Brusselaars naar het Kiel. Alvast een affiche om naar uit te kijken.