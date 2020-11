Koninklijke Belgische Voetbalbond maakt scheidsrechters bekend voor dertiende speeldag: Alexandre Boucaut fluit de topper tussen Beerschot en Anderlecht

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft deze middag de scheidsrechters bekendgemaakt voor de dertiende speeldag. Zo zal de topper tussen Beerschot en Anderlecht geleid worden door Alexandre Boucaut.

