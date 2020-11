Hairemans belangrijk voor KVM: "Vorig seizoen had ik nog te veel het Antwerp-label op me plakken"

Hij had vorig seizoen veel verwacht van zijn overgang van Antwerp naar KV Mechelen, maar het draaide uit op een sisser voor Geoffry Hairemans. Dat is hij dit seizoen wel aan het rechtzetten en hij hoopt dat hij de club zo snel mogelijk uit de gevarenzone kan helpen.

Hairemans is met twee goals en twee assists belangrijk voor KVM. Een verschil met vorig seizoen. "Nu voel ik me goed in mijn vel. Ik ben content. Vorig seizoen had ik nog te veel het Antwerp-label op mij. Nu ben ik er ‘ene van KV’. Het verschil met vorig jaar is groot", klinkt het bij HLN.

De ploeg begint eindelijk beter te draaien en na twee gelijke spelen tegen Club Brugge en Charleroi mikken ze tegen Zulte Waregem op de drie punten. "Ik hoop dat de ommekeer nu definitief is ingezet. De match tegen Zulte Waregem is een belangrijke factor. We willen op hetzelfde elan doorgaan. Bij winst zetten we een stapje naar boven in de stand en valt er wat druk van onze schouders. Men zegt wel eens: ‘Het is nog nooit blijven regenen’. Wel, we zullen snel nog eens de volle buit pakken. Daar heb ik alle vertrouwen in.”