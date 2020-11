Nicky Hayen enorm opgelucht na de overwinning: "We konden op geen beter moment scoren"

Waasland-Beveren kan eindelijk nog eens opgelucht ademhalen. De Waaslanders haalden het deze avond met 2-0 van KV Oostende. Trainer Nicky Hayen was na de wedstrijd fier op zijn spelers.

Hayen is blij voor zijn spelers. "Het is een totale ontlading voor de groep. We konden op geen beter moment scoren in de tweede helft. KV Oostende is een ploeg met een goede pressing, maar de spelers hebben het wedstrijdplan perfect uitgevoerd. Ze hebben altijd de juiste oplossing gevonden en twee mooie doelpunten gemaakt in de tegenaanval. Een dikke pluim aan de ploeg", aldus Hayen op de persconferentie.

Waasland-Beveren volgt nu op twee punten van STVV en de Waaslanders nemen het dit weekend op tegen... STVV. "Het is een cruciale wedstrijd. Er is niets mooier dan iemand achterna zitten en hopelijk kunnen we er dit weekend al over springen", vertelde een strijdlustige Hayen.