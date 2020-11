De naakte cijfers: Verschaeren zijn debuutseizoen was het beste... toen hij centraal of links stond

Het is al even wachten op de beste Yari Verschaeren. De 19-jarige aanvallende middenvelder zijn statistieken gingen na zijn debuutseizoen niet omhoog. Is het zijn positie? We analyseerden de wedstrijden waarin hij een deftig aandeel had.

Wat is nu de beste positie van Verschaeren. Vincent Kompany gebruikt hem tegenwoordig dikwijls als rechtse winger, maar volgens de analisten is dat niet zijn beste plaats. Hij moet ruimte hebben om zijn acties te maken. In zijn debuutseizoen speelde Verschaeren mee in 11 matchen, maar slechts in 8 van die wedstrijden stond hij meer dan een uur tussen de lijnen. In de zes matchen dat hij centraal stond zorgde hij voor één goal en twee assists. Twee keer stond hij op links en dat resulteerde in twee assists. Twee keer moest hij op rechts opdraven en daarin kwam hij niet tot scoren of gaf hij geen assist. Vorig seizoen (2019-2020) speelde hij acht keer op rechts en scoorde hij twee keer en gaf hij één assist. Centraal en links scoorde hij één keer. In het huidige seizoen kwam hij als rechterwinger één keer tot scoren en gaf hij één assist. Centraal maakte hij één goal. Hij doet het ook gewoon niet graag op rechts staan. Concurrenten Zijn beste seizoen blijft dus zijn debuutjaar, waar hij vooral indruk maakte centraal en links. Van links komt hij makkelijker naar binnen, terwijl hij het rechts moeilijker heeft om de actie te maken. Percy Tau op de flank zetten, wil Kompany blijkbaar niet doen. Dus blijft de positie op de linkerflank zijn beste plaats. De concurrenten zijn Paul Mukairu, Mustapha Bundu en Francis Amuzu. Ze zijn dus met vier voor twee plaatsen. Maar gezien het talent van Verschaeren moet er misschien toch eens overwogen worden om hem elders te proberen.