Twee Belgen kunnen in de prijzen vallen bij "The Best", bondscoach Martinez grijpt naast nominatie

Aernout Van Lindt

Vandaag 10:39







Foto: © photonews

De Rode Duivels spelen bij hun teams alweer een glorieus 2020. En dat levert nu ook nominaties op aan het einde van het jaar. Zo maakte The Best zijn nominaties bekend voor Speler van het jaar, Trainer van het jaar en doelman van het jaar. Bij de goalies is Thibaut Courtois van Real Madrid een van de zes genomineerden en dus kanshebber op de prijs. KDB Kevin De Bruyne is dan weer een van de 11 kandidaten voor speler van het jaar, al is de concurrentie met Ronaldo, Lewandowski, Messi, Salah & co wel groot. Roberto Martinez werd niet genomineerd als coach van het jaar. Er was natuurlijk geen groot toernooi in 2020.



