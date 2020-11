Waarom de aandeeloverdracht bij Anderlecht geen slechte zaak is voor het bestuur

De aandeelnoverdracht bij RSC Anderlecht is allesbehalve een wissel van de macht. Daarvoor is het pakket van Marc Coucke veel te groot. De hoofdaandeelhouder, die zich steeds minder op het voorplan begeeft, kan in Michael Verschueren wel een belangrijke bondgenoot vinden.

Door de aandelen van Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck over te nemen is Michael Verschueren nu ‘best of the rest’. Coucke heeft 74% in handen, Verschueren 11% en de overige 15% is verdeeld onder Beerlandt, Vanden Stock en Davignon.

Om belangrijke beslissingen door te voeren, een kapitaalsverhoging bijvoorbeeld, is een drievierde meerderheid nodig. Een kapitaalsverhoging houdt in dat er nieuwe aandelen op de markt komen. Die worden dan aangekocht door Coucke, bestaande aandeelhouders of nieuwe aandeelhouders. Het gevolg als de bestaande aandeelhouders niet mee investeren: hun pakket wordt in verhouding kleiner.

Kortom, een kapitaalsverhoging betekent minder macht voor de minderheidsaandeelhouders. Zij, met Van Damme ne Davignon als voortrekkers, hielden dat met hun blok van 26% tegen. Van Damme, nochtans een miljardair, wilde dus niet meer investeren.

Minder aandeelhouders betekent ook minder gekibbel. Als Coucke erin slaagt om Verschueren aan zijn zijde te krijgen kunnen er makkelijker beslissingen worden gevormd. Moest er straks toch een kapitaalsverhoging komen zou Verschueren nog steeds de grootste vis onder de minderheidsaandeelhouders kunnen blijven.