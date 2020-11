Kompany laat zich uit over positie Verschaeren nu Tau er niet bij is: "Normaal dat hij zich eens ten dienste van de ploeg moet zetten"

Er is deze week veel te doen geweest over de juiste positie voor Yari Verschaeren. Bijna iedereen was het erover eens dat die niet op rechts ligt. Vincent Kompany begrijpt dat...

Kompany heeft de kans om Verschaeren zondag tegen Standard centraal te zetten aangezien Percy Tau een paar weken zal ontbreken. "Spijtig, want Percy is één van de leiders. Het is één van de weinigen met ervaring. Maar het geeft een kans aan een andere speler. Zo moet je het zien."

Dat wordt dus Verschaeren, als Kompany niet verrassend voor Vlap kiest. Yari gaf al aan dat hij liever niet op rechts wordt uitgespeeld. "Ik moet de ploeg laten presteren. We hebben Yari nodig gehad op die positie rechts. Hij is ook polyvalent en dat is zijn kracht. Op een jonge leeftijd is het normaal dat je eens op een andere positie staat en je jezelf in dienst van de ploeg moet zetten."