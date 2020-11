📷 Standard-spits mag zich sinds vrijdag topschutter van de Afrikaanse Champions League noemen

Ondanks het feit dat hij al sinds 8 september onder contract ligt bij Standard, is Jackson Muleka toch topschutter geworden van de Afrikaanse Champions League.

Vrijdag viel de ontknoping van de Afrikaanse Champions League (2019/20). Al-Ahly, waar de 60-jarige Belg Michel Iannacone tot de technische staf behoort, trok de finale tegen Zamalek naar zich toe met 1-2.

Na het toernooi konden ook de individuele prijzen worden uitgedeeld. De titel van beste schutter ging naar een spits die in de kwartfinale werd uitgeschakeld en al sinds september voor Standard voetbalt: Jackson Muleka. Hij scoorde in totaal zeven keer voor TP Mazembe.

De Congolese spits is out met een blessure en scoorde in vier competitiewedstrijden een keer voor de Rouches.