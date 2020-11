Kent u hem nog? Belgische ex-Anderlechtspeler is matchwinnaar met twee doelpunten in Irak

We moeten toegeven dat de naam Nathan Kabasele bij ons ook niet vers in het geheugen lag. De ondertussen 26-jarige winger is na vele omzwervingen in Irak gestrand en was er vrijdag matchwinnaar voor zijn club Al-Diwaniya.

Nathan Kabasele is geen familie van Christian Kabasele maar wel de neef van Dieumerci Mbokani. Hij kwam uit de jeugd van Anderlecht voor de eerste keer in 2011 piepen bij de eerste ploeg. Daarna werd hij uitgeleend aan onder andere Torino, Westerlo, De Graafschap en Moeskroen. Van Anderlecht ging het naar Turkije en Roemenië en na een periode zonder club te zitten, is het nu dus Al-Diwaniya in Irak voor Nathan Kabasele. Na 5 speeldagen staat de club in het midden van het klassement met 7 punten en dat hebben ze te danken aan hun Belgische aanwinst. Want vrijdagavond werd er met 2-0 gewonnen van Al Shorta. Beide doelpunten werden gemaakt door Kabasele, de tweede vanop de stip.