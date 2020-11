Lovende woorden van John van den Brom voor zijn centrale middenvelder: "Heb eerder al gezegd dat hij misschien wel de missing link was"

KRC Genk speelde zaterdagavond een sterke wedstrijd tegen Cercle Brugge. Eén van de sterkhouders was Bryan Heynen, die na zijn zware blessure terug op zijn oude niveau aan het geraken is. De middenvelder scoorde één van de doelpunten.

John van den Brom, de trainer van KRC Genk, was na de wedstrijd lovend over zijn middenvelder. "Ik heb eerder al gezegd dat hij misschien wel de missing link was. Hij is zeer belangrijk voor de ploeg", aldus van den Brom.

De trainer had ook nog wat complimenten over de kwaliteiten van Heynen. "Je ziet dat hij het spel goed leest en ook de controle kan bewaken. Ik ben heel blij met hem. Het is goed dat ik hem vandaag na zijn zware blessure uit voorzorg naar de kant kon halen."