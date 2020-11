KV Kortrijk duikt linkerkolom in en smeert Oostende een 1 op 15 aan

Het onderlinge duel tussen KV Kortrijk en KV Oostende was voor beide teams van groot belang. Wie won sloot het weekend af met een goed gevoel, de verliezer kon toch niet onbezorgd door het seizoen gaan. De zorgen zitten vooral langs de kant van Oostende.

Dat blijft immers achter met een 1 op 15. Na enkele minuten liep het al mis voor de kustploeg door het kopbaldoelpunt van Dewaele. KVK kreeg nog kansen om de score verder uit te diepen. De volgende doelpuntenmaker was echter Hjulsager, die scoorde met een knappe omhaal.

Mboyo alsnog op scorebord

De tweede helft begon identiek zoals de eerste: met een doelpunt van Kortrijk in de aanvangsfase. Deze keer op naam van Gueye. Een ultieme parade van Hubert hield Mboyo eerst nog van de 3-1. In de slotfase zou die laatste toch tot scoren komen en zo waren de punten binnen voor de troepen van Vanderhaeghe.

Voor KV Oostende, dat eerder in het seizoen nochtans in een goede flow zat, is het toch stilaan uitkijken of de ploegen onderaan niet dichterbij komen.