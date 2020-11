Montanier kijkt uit naar clash met het Anderlecht van Vincent Kompany: "Een icoon van het Europese voetbal"

Anderlecht-Standard is de kraker van de veertiende speeldag. Al schijnt het aura van de Belgische clasico wel niet meer zo fel als voorheen. Beide clubs kennen namelijk niet hun beste periode.

RSC Anderlecht ging op de vorige speeldag nog onderuit tegen Beerschot en kampeert op een zevende plaats. Standard begon dan weer flitsend aan het seizoen, maar de laatste weken loopt het wat stroef. Al was er donderdag wel die deugddoende eerste zege in de Europa League.

Een opsteker naar aanleiding van het treffen met de aartsrivaal. Standard-coach Philippe Montanier kijkt er alvast naar uit. "Het is een belangrijke match voor de club, het bestuur, de spelers en de supporters. Iedereen wil uitblinken in een topper. Standard en Anderlecht zijn de twee historische clubs in België", klinkt het bij RTBF.

Icoon van het Europese voetbal

De Franse oefenmeester heeft wel een hoge pet op van de coach van zijn tegenstander. "Het is een ploeg met veel techniek en individuele kwaliteiten. Maar ze zijn een beetje onregelmatig, zoals wij. Het is sowieso een mooie ploeg met een jonge coach die een formidabele carrière heeft gekend. Ik neem het heel graag op tegen Vincent Kompany, die toch een icoon is van het Europese voetbal."