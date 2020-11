Franck De Bleeckere en Referee Department vellen oordeel over uitsluiting Vranckx: "Rode kaart was terecht"

Het was misschien wel een van de meest controversiële beslissingen van afgelopen weekend, de rode kaart van Aster Vranckx tegen Beerschot. Zeker omdat KV Mechelen op het moment van de rode kaart 2-1 voor stond en alsnog verloor.

Ook co-commentator Wesley Sonck vond de rode kaart voor de jonge Vranckx onterecht. Maar Franck De Bleeckere, gewezen topscheidsrechter en huidig vertegenwoordiger van het Referee Department, vond de VAR-interventie en rode kaart wél terecht.

"Hoewel Vranckx eerst de bal raakt, glijdt hij door met een hoge intensiteit, gestrekt been en de studs vooruit op het been van de tegenstander. Hij brengt de veiligheid van de tegenstrever in gevaar. (...) Het Referee Department gaat akkoord met de VAR-interventie en de finale beslissing van de scheidsrechter om Vranckx uit te sluiten", klinkt het.