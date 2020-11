Standard-coach waarschuwt jonge talenten: "Dat is hét probleem bij de topclubs"

Philippe Montanier is aan zijn eerste seizoen bezig als coach van Standard. De Fransman ziet hoe jonge talenten ook in België te snel willen vertrekken voor een buitenlands avontuur. Hij heeft er dan ook een duidelijke mening over.

“En die jongens vergissen zich vaak in hun keuze”, valt Philippe Montanier met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Het probleem is dat de financiële voorstellen van de topclubs soms héél interessant zijn.” De Franse coach van de Rouches vertelt meteen een anekdote. “Bij Nottingham Forest werkte ik samen met Oliver Burke. Hij was een enorm talent en gegeerd door de hele planeet. Maar hij liet me weten dat hij bleef om door te groeien.” “Op een dag kreeg ik een telefoontje van hem. Hij liet me weten dat hij op een vliegtuig zat om te tekenen voor RB Leipzig. Burke excuseerde zich, maar verklaarde dat hij met de transfer de financiële zekerheid voor zijn volledige familie kon veiligstellen.” Burke voetbalt ondertussen bij Sheffield United, maar hij had een pak omzwervingen nodig om in de Premier League te halen. “Ik haal bij jongeren altijd het voorbeeld van Zinedine Zidane aan”, besluit Montanier. “Hij debuteerde bij Cannes en koos vervolgens voor Girondins de Bordeaux. Als volwassen speler trok hij naar Juventus en uiteindelijk volgde Real Madrid. Hij deed het stapsgewijs en geduldig.”