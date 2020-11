Radja Nainggolan wordt ambassadeur bij Beerschot: "Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief"

Beerschot doet het voorlopig uitstekend in de Jupiler Pro League en de club kwam vandaag met goed nieuws. Radja Nainggolan wordt namelijk een ambassadeur bij de huidige leider in de Belgische competitie.

Opvallend nieuws bij Beerschot. De huidige leider in de Jupiler Pro League heeft namelijk aangekondigd dat Radja Nainggolan een ambassadeur van de club zal worden. Op de officiële site van Beerschot laat Nainggolan weten dat hij met plezier ambassadeur zal worden.

"Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief. Hun supporters zitten zitten diep in mijn hart. "We do what we want", klinkt mij soms niet vreemd in de oren"", vertelde Radja Nainggolan op de website van de club.