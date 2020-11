Urbain Spaenhoven houdt het voor bekeken als T1: "Die stress hoeft niet meer, een andere functie wil ik wel nog"

Urbain Spaenhoven heeft meer vergeten over voetbal dan velen onder ons ooit zullen weten. De Antwerpse trainer komt echter niet meer aan de bak door omstandigheden waar hij niet veel aan kan doen. Daarom houdt hij zijn trainerscarrière ook voor bekeken.

't Is eigenlijk een grote zonde. U moet maar eens het genoegen hebben om een uurtje met Spaenhoven over voetbal te praten. Een voetbalencylopedie! Maar goed, binnenkort krijgt iedereen waarschijnlijk het genoegen om zijn gedachtengang te bewonderen. "Tja, door die corona ben ik mijn memoires beginnen schrijven", lacht Spaenhoven. "Ik denk wel dat ik met mijn rijk sportverleden het één en ander te vertellen heb."

"Ik heb aan worstelen gedaan, mijn vader ging zelfs naar de Olympische Spelen. Mijn broer is een wielrenner geweest en ik heb in het voetbal toch ook het één en ander meegemaakt. Dus ja, het wordt een boek vol anekdotes."

Ik vind van mezelf dat ik thuis hoor in het profvoetbal, maar daar krijg ik geen kans meer

Tijd heeft hij genoeg, want hij moet zich zelfs niet meer bezighouden met een mogelijke voorbereiding op een herstart van de competitie. "Ik had met een paar ploegen contact, maar toen kwam het steeds weerkerende probleem (Spaenhoven heeft niet het juiste diploma, maar gaf wel trainingscursussen bij de KBVB, nvdr.) op de proppen. Toen heb ik gezegd: 't is goed geweest."

"Ik heb die stress niet meer nodig. Ik vind van mezelf dat ik in het profvoetbal thuis hoor, maar daar krijg ik geen kans meer gezien de situatie. Ik ging op mijn 58ste echt niet meer op de schoolbanken zitten om dat vodje te gaan halen. Gezien mijn gezinssituatie ga ik ook niet meer 's avonds trainingen geven. Dus ja, voor mij hoeft een functie als T1 niet meer."

Een andere functie ziet hij wel nog zitten. "In een technische staf mijn kennis doorgeven, dat zie ik wel nog zitten. Het vuur brandt nog altijd. Ik denk dat ik nog een meerwaarde kan betekenen voor veel ploegen. Maar we zullen wel zien na corona..."