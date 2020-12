Spelers Anderlecht krijgen duidelijke boodschap te zien bij aankomst in Neerpede: "Team zonder durf om te winnen!"

De spelers van Anderlecht zullen bij aankomst op het oefencomplex in Neerpede nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden. De harde kern van paars-wit heeft er immers een boodschap achtergelaten.

Aan de poort van Neerpede hebben ze een tifo achtergelaten die ze in alle vroegte hebben omhoog gehangen. "Team without the nerve to win. Boring Clasico. Time to wake up!" Oftewel: "Een team zonder de durf om te winnen. Saaie Clasico. Tijd om wakker te worden!"

Op Facebook laten ze ook weten wat ze denken. "Wij hebben een week lang alles gegeven voor onze club. Tijdens de week, bij de laatste training tot het moment dat jullie op de bus stapten richting stadion. Zelfs op visuele manier gedurende de wedstrijd. WIJ hebben onze rol vervuld, en jullie? Geen grinta, gebrek aan inzet & motivatie. NIETS. Wees trots op het blazoen dat je draagt en vooral eer het! It's time to wake up!"