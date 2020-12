Icoon van Antwerp over vervlogen tijden: "Ik genoot ervan om met de fans aan de toog te staan"

Antwerp kan 28 jaar na zijn laatste kwalificatie voor overwintering dat kunstje morgen overdoen tegen Ludogorets. Toenertijd liep er bij The Great Old een zekere Hans-Peter Lehnhoff rond. Bij Antwerp is niemand die vergeten en omgekeerd ook niet.

Lehnhoff volgt zijn ex-ploeg na al die tijd nog op de voet. “Ik had een fantastische tijd bij Antwerp, zowel op als naast het veld. Niet alleen voor mijn ploegmaats was het respect groot. Ook voor materiaalman Jack, en Jenny die ons eten maakte", zegt hij in GvA. Hij werd op handen gedragen door de fans en bij de oudere garde wordt zijn naam nog altijd met liefde uitgesproken. “Ik heb altijd voor den Antwerp gestreden. Niet met woorden, maar met daden op het veld. Ook het contact met de supporters na de match deed natuurlijk veel. Die mensen gaven soms hun laatste centen uit om jou toch maar op verplaatsing aan het werk te kunnen zien. Om hen iets terug te geven, passeerde ik geregeld in een supporterscafé.” “Een selfie maken, die meteen erna op de sociale media staat, is plezant, maar het persoonlijke contact tussen speler en fan is verdwenen. Ik genoot ervan om met supporters aan de toog te staan, en over andere zaken dan voetbal te praten."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Ludogorets live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55 (03/12).