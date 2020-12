Leidersplaats doet Beerschot dromen, maar: "Het zou belachelijk zijn om over de titel te spreken"

Beerschot is de attractie van de Jupiler Pro League. De Ratten staan momenteel aan de leiding, maar door de karrenvracht aan zowel doelpunten voor als tegen zijn er weinigen die er van uit gaan dat ze op het einde van de rit ook nog helemaal bovenaan prijken in het klassement.

Ook verdediger Frederic Frans, een van de sterkhouders achterin bij Beerschot, blijft in Het Nieuwsblad met de voetjes op de grond. "We zijn een groep die van match tot match leeft. Natuurlijk was er na de zege in Mechelen vreugde, maar daarna is er over die eerste plaats amper gesproken."

"Voetjes op de grond, dat is het beste. Kijk naar Charleroi. Zes, zeven weken geleden waren ze daar ook bezig over de titel. Vergeet niet dat wij van 1B komen. Voor ons is het seizoen al geslaagd."

Dromen van de titel

Al dromen sommige fans wel van de titel. "Het is een teken dat we goed bezig zijn, maar het zou belachelijk zijn om over de titel te spreken. Het is begin december, de heenronde is nog niet afgelopen en alles staat dicht bij elkaar. Twee keer verliezen en je staat een paar plaatsen lager."