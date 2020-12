Buitenkans? 'Standard laat zijn oog vallen op voormalig talent van Borussia Dortmund en Arsenal'

Na de afgeketste deal met Fornieri is Standard nog niet uit de financiële zorgen. De Luikse kern is kwaliteitsvol, maar niet al te breed en dus zal er in de komende wintermercato creatief moeten worden omgesprongen met het beperkte budget.

In die optiek denken de Rouches aan Thomas Eisfeld van VfL Bochum, dat weet het Duitse Fussballtransfers te melden. Het contract van de 27-jarige aanvallende middenvelder loopt af op het einde van het seizoen en de Duitser is dus een interessante opportuniteit. Eisfeld is een voormalig jeugdtalent van Borussia Dortmund. Na een avontuur bij Arsenal en Fulham, speelt hij al sinds 2015 voor de Duitse tweedeklasser. In zeven wedstrijden wist hij dit seizoen nog niet beslissend te zijn voor zijn club.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Standard - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.