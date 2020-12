Leko en Clement beklagen zich over 'slechts' drie wissels, maar dat is ook niet uit de lucht komen vallen: Antwerp en Club waren akkoord

Zowel Ivan Leko als Philippe Clement - de coaches van de enige ploegen die nog om iets spelen in Europa - beklaagden zich al over het reglement in verband met wissels. Drie of vijf, het maakt een groot verschil qua management van hun kern, vinden ze. Maar waarom ging België niet mee met 5 wissels?

In de ons omringende landen zijn vijf wissels toegelaten, behalve in Engeland. Daar heeft de Premier League ook beslist om het bij drie wissels te houden na samenspraak met iedereen. Leko en Clement vinden dat ze hun groep te veel moeten belasten in coronatijden en vragen zich af waarom er in België geen vijf wissels mogen doorgevoerd worden. Daarvoor moeten ze ten dele ook eens bij hun bestuur gaan aankloppen. Die beslissing is immers niet zomaar komen aanwaaien. Dat werd in juli op de Algemene Vergadering besproken en ze volgden Engeland. De kleinere clubs vonden dat de grote clubs met vijf wissels bevoordeeld werden omdat ze een grotere kern hadden. Te makkelijk laten passeren Veel tegenstand hebben ze niet gekregen daarin. Ook niet van Club - Vincent Mannaert was een week eerder uit de Raad van Bestuur gestapt - en Antwerp, dat zich toen afzijdig hield. Dat de kalender bijzonder druk ging worden, wisten ze toen ook al, maar ze wilden er geen extra strijdpunt van maken. De chaos was toen al groot genoeg. In Engeland beklaagde bijvoorbeeld Pep Guardiola er zich ook al over, maar dan blijkt dat hij afgelopen weekend tegen Fulham... nul wissels doorvoerde. Antwerp heeft een kern van 35 A-spelers, Club heeft er 27. Maar iedereen heeft natuurlijk schrik om zijn basiself te verzwakken. Vanaken, Mata, Vormer, De Laet, Haroun, Gerkens... krijgen amper rust. Nochtans zijn er wisselmogelijkheden.