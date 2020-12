OFFICIEEL: Aster Vranckx heeft toptransfer naar buitenlandse topclub beet

Aster Vranckx heeft zijn droomtransfer beet. Hij trekt van KV Mechelen naar het Duitse Wolfsburg. Dat hebben de Kakkers bekendgemaakt.

De 18-jarige spelmaker zal wel het seizoen nog uitdoen bij Malinwa, alvorens hij voor vier jaren naar de Wolven zal trekken.

Wolfsburg is de ex-club van onder meer Kevin De Bruyne en Junior Malanda, momenteel staat Koen Casteels bij de Duitse subtopper in doel.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣✍️



Aster #Vranckx will join the Wolves from Belgian top-flight side @kvmechelen next summer and wear the number 26 shirt for the Green-and-Whites.🐺#VfLWolfsburg pic.twitter.com/OHN15fOmVJ