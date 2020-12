Doordachte stap van Aster Vranckx: "Ik wilde niet gewoon een koopje zijn van een Europese grootmacht"

Hij heeft zijn toptransfer te pakken. Aster Vranckx trekt voor 8 miljoen euro van KV Mechelen naar het Duitse Wolfsburg. Een slimme stap, want er waren nog grotere namen geïnteresseerd: "Maar hij wou geen speelbal worden van een topclub."

De middenvelder trekt op zijn 18de naar de Bundesliga. Een stap die goed doordacht is, want ook Juventus, AC Milan en Manchester City trokken aan zijn mouw. "We hadden snel het gevoel dat Wolfsburg Aster écht wou. Dit voelt goed aan", aldus zaakwaarnemer Peter Verplancke in HLN. "Dit is de juiste stap voor hem."

"Er waren ook Europese topclubs geïnteresseerd. Maar dat wilde Aster niet. 'Ik ga nu toch niet naar zo'n club?', zei hij mij. Dát typeert hem. Hij wilde geen speelbal worden van een topclub. Aster is een slimme kerel die geen stap wil overslaan. Mentaal staat hij sterk. Hij kan een topper worden."

Vranckx legt zelf ook uit. "Ik wilde niet gewoon een koopje zijn van een Europese grootmacht. Wolfsburg heeft echt een plan voor mij. Of dit geen te grote stap is? Ik geloof in mijn kwaliteiten en ben ambitieus. Volgend seizoen wil ik daar zo snel mogelijk spelen."