Een inkijk in de reusachtige villa van Fellaini die te koop staat in Manchester

Hebt u Euromillions gewonnen, maar weet u niet wat u met het geld kunt doen? Wij hebben een alvast een aanrader...

Bij zijn vertrek naar China besloot Marouane Fellaini om zijn villa in manchester te koop te zetten. We zijn bijna twee jaar verder en de luxueuze villa staat nog steeds te koop. Voor 2.3 miljoen euro kan u de nieuwe eigenaar worden van de villa.

Voor dit bedrag hebt u:

vijf slaapkamers, zes grote leefruimtes, een binnenzwembad, een jacuzzi en een eigen kapsalon.

Via Het Laatste Nieuws en Sudpresse kunnen we meekijken in de villa van de 33-jarige landgenoot.

Nog steeds niet verkocht: de villa van Fellaini in Manchester (mét eigen kapsalon) voor 2,3 miljoen https://t.co/mj22ofCvEz — HLN Sport (@hlnsport) December 10, 2020