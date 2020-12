Net als Vanhaezebrouck stelt ook Philippe Clement zich vragen bij kalenderwijziging Beker van België: "Het is al maanden loodzwaar"

Het zijn drukke tijden voor de profvoetballers, en al zeker voor zij die Europees voetbal spelen. De kalender puilt uit, tot wanhoop van de coaches. Philippe Clement hekelde op zijn persbabbel de kalenderwijziging van de Croky Cup.

Omdat de amateurteams nog niet mogen voetballen, werden de zestiende finales verschoven naar begin februari. Daardoor wordt speeldag 30 in de Jupiler Pro League vervroegd naar het weekend van 10 en 11 januari. Hein Vanhaezebrouck gaf op zijn persbabbel aan dat hij dit maar matig kon appreciëren.

Ook Club Brugge-coach Philippe Clement is dezelfde mening toegedaan. "Ik begrijp deze wijzigingen echt niet. Het is al maanden loodzwaar. De winterstop is moelijk, maar voor die bekermatch konden we de nodige wissels doorvoeren. Nu heeft men alles gewijzigd in functie van de amateurploegen, terwijl zij die wel veel gespeeld hebben geen vakantie zullen krijgen. Heel bizar vind ik dat", besluit Clement, die zondag met Club Brugge op bezoek gaat bij Antwerp.