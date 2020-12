Anderlecht verwijst floptransfer naar B-kern, Kompany geeft duiding: "Geen probleem met hem"

Met een hattrick bij de beloften leek hij zich mogelijk opnieuw in de gratie te kunnen hebben gespeeld, maar het verhaal van Zakaria Bakkali bij Anderlecht is wel degelijk geschreven.

Het verhaal van Zakaria Bakkali bij Anderlecht lijkt geschreven. Paars-wit heeft hem nu ook naar de B-kern verwezen;

Hij ligt nog tot 2022 onder contract in het Lotto Park, maar paars-wit zal hem mogelijk deze winter proberen te verkassen.

Beslissing voor de groep

"Ik heb geen problemen met hem. Het gaat inderdaad niet over een blessure, maar over een beslissing van de technische staf", gaf Vincent Kompany meer duiding op zijn persconferentie maandag.

"Soms moet je harde beslissingen nemen in functie van de groep. Die is zo groot dat we niet iedereen tevreden kunnen houden. Dit is geen beslissing tegen hem, maar wel voor de groep."