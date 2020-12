Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 16!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Romo. De 0-3 op bezoek bij Kortrijk doet het als een erg makkelijke overwinning uitschijnen, maar Romo stond ook tot drie keer toe op de juiste plek en zorgde zo mee voor een belangrijke clean sheet op sleutelmomenten.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Hanche-Olsen zorgde voor heel wat defensieve stabiliteit bij KAA Gent, terwijl Hendry opnieuw zeer sterk was achterin bij KV Oostende en Miazga Onuachu in zijn achterzak stak. Ook Mechele (sterk tegen Mbokani) of Delcroix hadden zomaar gekund.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we echt niet naast Xavier Mercier, die opnieuw twee fantastische assists afleverde en zo al aan twaalf zit. Daan Heymans was met een goal en assist primordiaal voor Waasland-Beveren en een stevige 13 op 15, Mats Rits speelde de complete wedstrijd voor Club Brugge en Sambi Lokonga was heer en meester op het middenveld tegen Genk.

Aanval

Naast een hattrick kan je natuurlijk nooit heen. Was getekend: Thomas Henry in het Guldensporenstadion. Noa Lang lepelde dan weer de ene knappe pass na de andere, terwijl Da Costa voor belangrijke punten voor Moeskroen zorgde met kwieke acties en een doelpunt.

Dat levert dan onderstaand elftal op: