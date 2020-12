"Niet het echte Standard laten zien" en "Zo moeten we altijd drie keer scoren"

Zondagavond kon Standard een goede zaak doen op bezoek bij AA Gent. De Rouches kwamen snel op voorsprong, maar gingen uiteindelijk toch nog onderuit. En dus was er veel ontgoocheling bij de Luikenaars.

"We waren gekomen om t ewinnen, maar we hebben het niet kunnen doen", aldus Samuel Bastien na de nederlaag in Gent.

Beter doen

"We hebben twee te makkelijke doelpunten geslikt. We zijn één ploeg en we gaan niemand iets verwijten", is de kapitein duidelijk. "Het is aan ons de komende matchen beter te doen."

Een gevoel dat ook leefde bij coach Montanier: "We maakten grote, individuele fouten. We slikken vaak twee goals in een match en dan moet je er zelf drie gaan maken om een match te winnen en dat maakt het niet makkelijk."