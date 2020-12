Guillaume Gillet beseft dat het drukke weken worden

Guillaume Gillet was een van de belangrijkste spelers voor Charleroi op bezoek bij STVV. En of hij blij is met de overwinning en het matchritme dat hij mag opdoen.

Guillaume Gillet was opnieuw basisspeler bij Charleroi en beschaamde het vertrouwen allerminst: "We waren al enkele weken op zoek naar een overwinning. En zelfs met 11 tegen 10 was het geen gespeelde wedstrijd."

"We hebben alles moeten doen om de zege te pakken, alle matchen zijn lastig dit seizoen. We moeten elke match opnieuw karakter tonen om de drie punten binnen te halen", aldus de middenvelder van de Zebra's.

"We zijn onze fundamenten niet kwijt. We hebben een dipje gekend, maar we hebben nog steeds vertrouwen in onze kwalitieiten. Onze spirit is nog steeds dezelfde en we hebben zaterdag alles gegeven voor de ploeg."

"Het voetbal is met ups en downs, dat weet ik met mijn ervaring wel al. In de moeilijke momenten moet je dicht bij elkaar blijven. We moeten nu vol aan de bak de komende wedstrijden, want dinsdag wacht alweer Cercle en vrijdag Anderlecht."