Hervorming van 1B is (zo goed als) rond: "Maar dan komen er geen plaatsen vrij voor beloften"

De Raad van Bestuur van de Pro League kwam gisteren samen om het competitieformat voor de komende seizoenen te bespreken. Er werd echter... niets beslist. Al staat een tweede klasse mét beloftenteams wél in de steigers.

Er is nog heel wat discussie hoe de Jupiler Pro League er de komende seizoenen zal uitzien. Met zestien of achttien clubs? En wanneer moet de eventuele afslanking gebeuren? Daar krijgen we pas volgend jaar uitsluitsel over.

1B zal wél de broodnodige hervormingen krijgen. Ondertussen is het duidelijk dat de beloftenteams van onze topclubs in de tweede klasse aan de slag zullen kunnen. Al gooit corona momenteel roet in het eten.

“Het klopt dat we al ver zitten in die discussie”, bevestigt CEO Pierre François bij Sporza. “Maar er nog onduidelijkheid over de amateurcompetitie. Als er niet wordt herstart in februari komt er een blanco seizoen. En dan komen er geen plekjes vrij voor de beloften.”

De topclubs sturen hun jongeren naar 1B, maar er zullen ook beloftenteams in Eerste Amateur worden gestald om ervaring op te doen. De profclubs overtuigen de amateurs met een envelop én minder strenge licentievoorwaarden.

Al bewees de discussie de voorbije maanden dat de wereld er morgen helemaal anders kan uitzien…