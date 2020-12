Jeugdproduct Genk dat indruk maakte in voorbereiding hoopt op meer minuten (bij Genk of elders)

KRC Genk heeft nog heel wat talent rondlopen in zijn jeugdwerking, maar sommigen hebben nood aan speelminuten. Daarbij ook Elias Sierra, een 19-jarige centrale middenvelder.

Sierra maakte heel de voorbereiding mee met Genk en kreeg tegen Beerschot ook zijn eerste minuten dit seizoen. Maar sindsdien is er wel het één en ander veranderd bij de Limburgers. De concurrentie is moordend op het Genkse middenveld en dus hoopt hij elders ervaring op te doen na de wintermercato.

Er is sprake van Italiaanse interesse. Sierra zou op dit moment in zijn carrière echter liever dichter bij huis aan de slag gaan en hoopt dat er nog een Belgische club interesse zal tonen. Hij wil wekelijks zijn minuten maken en de talentvolle Belg wil zich dan ook liefst in eigen land of in nederland eerst bewijzen.