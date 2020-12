Van den Brom gunt Maehle mooi afscheid: "Hij gaat gewoon spelen"

Genk speelt zondag tegen Waasland-Beveren en John van den Brom wil het jaar in schoonheid afsluiten. Hij had graag zijn spelers wat rust gegund, maar zag wel een fitte groep.

Een opsteker: Van den Brom mag zondag al vijf keer wissselen. “Eerlijk ik ga niet wisselen om te wisselen hoor, ik had liever nu vijf dagen vrij gehad dan vijf keer te mogen wisselen in één wedstrijd. Ik houd van standvastigheid als coach", zegt hij bij HLN. "Ik heb ook het gevoel dat wij fysiek heel erg sterk staan, met dank aan onze medische staf. Voor spelers die fit en in vorm zijn is het een leuke ritme hoor om om de drie dagen te spelen.”

Het wordt in ieder geval een speciale match aangezien Joakim Maehle zijn afscheid viert. “Hij is in elk geval terug fit, net als Carlos Cuesta overigens. Ik verwacht dat Joakim gewoon gaat spelen, hij wil graag in schoonheid afscheid nemen. Atalanta is een geweldige club en de Serie A is een geweldige competitie, Genk zijn de zijn wij opnieuw heel blij dat wij een speler aan een topcompetitie kunnen afleveren.”