De wens van Kompany: "Ik hoop dat 2021 voor iedereen beter wordt"

Vincent Kompany kijkt uit naar de match tegen Beerschot: "Ik ga ervan uit dat we spelen." Maar hij kijkt nog meer uit naar het nieuwe jaar.

Kompany zuchtte eens toen hem gevraagd werd hoe Anderlecht de tweede seizoenshelft ging voorbereiden. "We hebben eens de kaart van Europa bekeken, maar 't is overal rood hé", lachtte hij. "Er zal geen specifieke stageplaats zijn. We zullen misschien eens één dag een teambuilding organiseren en that's it. 2020 is voor ons en voor iedereen mentaal een moeilijk jaar geweest. Ik hoop dat we 2021 beter kunnen maken. Dat het mentaal weer draaglijker is. Dat wens ik iedereen toe."

De match tegen Beerschot is nog onder voorbehoud. Normaal krijgen de Antwerpenaren morgen hun testresultaten. "Daar ben ik niet te veel mee bezig. Wij trainen met de intentie om te spelen. Beerschot is een gevaarlijke ploeg die veel kansen creëeert en er veel binnenkrijgt. Maar aan dat laatste zal de trainer wel hard gewerkt hebben. Elke ploeg evolueert tijdens de competitie. Maar ja, we hebben zin om een ander gezicht te laten zien dan de vorige keer tegen Beerschot. Ik herinner me nog hoe kwaad ik was na die match."